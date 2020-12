Il Covid a Los Angeles ha ucciso 8.000 persone: l'annuncio tra le lacrime della direttrice della Sanità Pubblica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella sola contea di Los Angeles sono stati superati gli 8.000 morti per Covid-19: ne ha dato ieri l'annuncio la direttrice della Sanità Pubblica della Contea, Barbara Ferrer, che non è riuscita a ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella sola contea di Lossono stati superati gli 8.000 morti per-19: ne ha dato ieri l'laContea, Barbara Ferrer, che non è riuscita a ...

ilmessaggeroit : Covid, la capa della sanità di Los Angeles piange in diretta: «Oltre 8.000 morti, perdita incalcolabile» - giovillaa : RT @Droghiere: Dove andranno in vacanza dopo il Covid gli altri: Miami, Los Angeles, Tokyo, Maldive, New York, Parigi, Londra io: “Mamma p… - bedel1945 : Quattro leoni allo zoo di Barcellona positivi al coronavirus Mentre due delle guardie sono rimaste vittime della pa… - elletun : @EvyK20 lo que va hacer es a pegarle covid a los demas lshsjsjsmajnaks - MonicaInVenice : RT @Droghiere: Dove andranno in vacanza dopo il Covid gli altri: Miami, Los Angeles, Tokyo, Maldive, New York, Parigi, Londra io: “Mamma p… -