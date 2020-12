Il Covid-19 ci ha insegnato che nessuno si salva se pensa solo a se stesso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai è chiaro, e questo il Covid-19 ce lo ha fatto capire molto bene, nessuno può più permettersi di pensare a salvaguardare solo se stesso. La nostra salute, la nostra sicurezza, il nostro benessere, il nostro futuro, la nostra felicità, ciascuno di questi beni preziosi cui un’esistenza dovrebbe tendere, è profondamente legato a quello degli altri. Per fronteggiare la grave crisi che stiamo vivendo, per proteggerci e proteggere chi è più in difficoltà, per difendere i nostri diritti fondamentali, per assicurare a tutti pace e prosperità, servono più cura e più solidarietà. A ciascuno spetta di fare qualcosa e tutti insieme dobbiamo costruire rapidamente un sistema di protezione sociale che tuteli la dignità di ogni persona umana e non lasci nessuno da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai è chiaro, e questo il-19 ce lo ha fatto capire molto bene,può più permettersi dire aguardarese. La nostra salute, la nostra sicurezza, il nostro benessere, il nostro futuro, la nostra felicità, ciascuno di questi beni preziosi cui un’esistenza dovrebbe tendere, è profondamente legato a quello degli altri. Per fronteggiare la grave crisi che stiamo vivendo, per proteggerci e proteggere chi è più in difficoltà, per difendere i nostri diritti fondamentali, per assicurare a tutti pace e prosperità, servono più cura e più solidarietà. A ciascuno spetta di fare qualcosa e tutti insieme dobbiamo costruire rapidamente un sistema di protezione sociale che tuteli la dignità di ogni persona umana e non lascida ...

