Il contagio non si arresta: la Francia chiude musei, teatri e cinema per altre tre settimane. Ma a Natale gli spostamenti saranno consentiti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Francia che si avvia verso la conclusione del lockdown totale musei, teatri e cinema resteranno chiusi altre tre settimane. Ad annunciarlo è stato il premier Jean Castex, spiegando che nel Paese ci sarà una riapertura ridotta alla luce dei risultati non soddisfacenti sul fronte della diminuzione dei contagi da Coronavirus. musei, teatri e cinema avrebbero dovuto riaprire dal 15 dicembre per la fine del lockdown. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 20 e durerà fino alle 6 di mattina, ma «sarà fatta eccezione per la notte di Natale». Nella notte tra il 24 e 25 dicembre, infatti, tutti gli spostamenti saranno consentiti. «Natale occupa un posto a ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nellache si avvia verso la conclusione del lockdown totaleresteranno chiusitre. Ad annunciarlo è stato il premier Jean Castex, spiegando che nel Paese ci sarà una riapertura ridotta alla luce dei risultati non soddisfacenti sul fronte della diminuzione dei contagi da Coronavirus.avrebbero dovuto riaprire dal 15 dicembre per la fine del lockdown. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 20 e durerà fino alle 6 di mattina, ma «sarà fatta eccezione per la notte di». Nella notte tra il 24 e 25 dicembre, infatti, tutti gli. «occupa un posto a ...

ItaliaViva : I nostri ragazzi sono stati privati della didattica in presenza e della socialità. Le scuole non hanno mai rapprese… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «'Se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, non sarà necessario impor… - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' Ce… - anty75ss : RT @assurdistan: Questo oggetto NON è una mascherina anticovid. È inutile per proteggere gli altri e non protegge dal contagio. https://t.c… - AntonioDonatoPa : RT @assurdistan: Questo oggetto NON è una mascherina anticovid. È inutile per proteggere gli altri e non protegge dal contagio. https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : contagio non Coronavirus, Bucci: “Lo dicono i numeri, la scuola non ha colpe per la seconda ondata” la Repubblica Non rispettano le norme anti-Covid, nella Bassa Friulana in 16 nei guai, chiosco chiuso per 5 giorni

Assembramenti e uscite di casa senza giustificazione, nella Bassa Friulana in 16 finiscono nei guai. Durante il ponte dell’Immacolata la Compagnia dei Carabinieri di Latisana ...

Coronavirus in Italia, in crescita contagi e tamponi. Impennata delle vittime

(Teleborsa) - Sono 16.999 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12.756), a fronte di 171.586 tamponi, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitari ...

Assembramenti e uscite di casa senza giustificazione, nella Bassa Friulana in 16 finiscono nei guai. Durante il ponte dell’Immacolata la Compagnia dei Carabinieri di Latisana ...(Teleborsa) - Sono 16.999 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12.756), a fronte di 171.586 tamponi, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitari ...