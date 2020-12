Il Consorzio del Primitivo di Manduria blocca falsi in Svizzera | Sud Africa e Italia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel corso del 2020 ildi Tutela deldihato 3 marchi ingannevoli in, uno ine uno in Sud. Quest’anno, inoltre, è stata sospesa la commercializzazione in Europa di 5 marchi depositati presso l’Euipo (l’invalidity division dell’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà intellettuale). Gli interventi che abbiamo messo in atto – spiega il presidente del, Mauro di Maggio – rientrano nell’attività di tutela e vigilanza, ruoli che ci spettano con il riconoscimento Erga Omnes. I marchi contraffatti costituiscono un grave pregiudizio all’incremento delle nostre esportazioni e, conseguentemente, un danno palese anche per i nostri produttori”. È un giro vero e proprio giro del mondo ...

AppTiLancio : Il Consorzio @SanDanieleDOP lancia un nuovo progetto solidale a sostegno del comparto Horeca. Nasce così Aria di Sa… - juanluisam : RT @mozzarella_dop: Domani ci sarà anche il Consorzio di Tutela della #Mozzarella di Bufala Campana Dop a omaggiare con questa immagine il… - Consorzio_CETMA : Le nuove tecnologie e il patrimonio culturale 4.0 – Un’occasione per sviluppare nuovi pubblici: il Racconto del pro… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Primitivo di #Manduria: lotta contro i falsi in Svizzera, Sud Africa e Italia - Consorzio d… - mozzarella_dop : Domani ci sarà anche il Consorzio di Tutela della #Mozzarella di Bufala Campana Dop a omaggiare con questa immagine… -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio del

WineMag.it

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha bloccato tre marchi ingannevoli in Italia, uno in Svizzera e uno in Sud Africa nell'ambito delle attività di controllo ...Situazione insostenibile, proclamato lo stato di agitazione. Lo hanno annunciato nei giorni scorsi Cgil Fp, Cisl Fisascat e Uil Fpl in merito ...Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano tra gli obiettivi da raggiungere nel 2021 c’è il sostegno alle vendite «per rassicurare la filiera sulla copertura dell’offerta stimata in crescita ...Un consorzio è un’organizzazione comune di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di fasi d’impresa. Questa definizione del contratto associativo in questione sia ad enti privati che pubblici. Vediamo nel dettaglio qual è il significato del termine e in quali tipologie si suddivide.. Il contratto di consorzio deve sempre essere posto per iscritto e contiene gli obblighi ...Il Consorzio di Tutela del Roero promuove e valorizza la Docg Roero. Trova tutti i vitivinicoltori e le informazioni su questo affascinante territorio del Piemonte.