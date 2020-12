Il Consiglio europeo riporta la politica nel cuore dell’Ue

AlbertoBagnai : Capisco che parlare dopo la voce della Verità è difficile, ma confondere il Consiglio Europeo col Consiglio d’Europ… - Montecitorio : 314 favorevoli, 239 contrari. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente de… - LegaSalvini : #MES, BORGHI SMASCHERA GUALTIERI - franzamazzotti : RT @LucaIacoboni: Bruxelles: una mongolfiera di Greenpeace vola sopra il Consiglio Europeo per ricordare ai Leader riuniti che col clima no… - StartMagNews : I due cambiamenti sostanziali del nuovo #Mes al centro del Consiglio europeo secondo l’analisi dell’Ispi (Istituto… -

L’Europa è stata rimproverata di essere guidata da un’anonima burocrazia. Il vertice dei capi di stato e di governo dell’11 e 12 dicembre riporterà in primo piano le decisioni negoziate dai leader ele ...(Teleborsa) - Il PEPP, da strumento concepito come un programma straordinario e breve termine, si stra trasformando in un pezzo importante della politica monetaria della BCE, che si trova a dover assi ...Il Consiglio europeo è l'istituzione dell'UE che definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell'Unione europea. È composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione.Il Consiglio europeo nasce dalla prassi instaurata fin dal 1961 di tenere riunioni informali e senza una cadenza prestabilita tra i capi di Stato e di governo dei paesi che aderivano alle comunità (cd. vertici europei); lo scopo era quello di riunirsi al di fuori del contesto comunitario, a livello di conferenza internazionale per dare nuovo impulso alla cooperazione politica, prescindendo dalle formalità e lungaggini del procedimento comunitario.Il Consiglio europeo riunisce i leader dell'UE per definire l'agenda politica dell'Unione europea. Rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i paesi dell'UE. Il Consiglio europeo, una delle sette istituzioni ufficiali dell'UE, si concretizza in riunioni al vertice (di solito trimestrali) tra i leader dell'UE, presiedute da un presidente permanente .