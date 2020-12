Il Consiglio europeo ha trovato un accordo per sbloccare il NextGenerationEu e il bilancio Ue 2021-2027 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Consiglio europeo ha trovato un accordo per superare il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio dell’Ue 2021-2027 che bloccava a sua volta l’attivazione del NextGenerationEu, il piano di 750 miliardi di aiuti della Commissione europea per gli Stati membri. A sbloccare l’impasse è stato un compromesso proposto mercoledì dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e accettato anche dagli altri 26 leader europei. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Polonia e Ungheria accettano di non eliminare l’accordo trovato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per legare l’accesso ai fondi europei al rispetto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilhaunper superare il veto di Polonia e Ungheria suldell’Ueche bloccava a sua volta l’attivazione del, il piano di 750 miliardi di aiuti della Commissione europea per gli Stati membri. Al’impasse è stato un compromesso proposto mercoledì dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e accettato anche dagli altri 26 leader europei. Ad annunciarlo è stato il presidente delCharles Michel. Polonia e Ungheria accettano di non eliminare l’dale dal Parlamentoper legare l’accesso ai fondi europei al rispetto ...

