Il caso Suarez-Juventus riporta in auge il famoso “a mia insaputa”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le notizie sull’inchiesta di Perugia sul c.d.portano inevitabilmente a pensare alle conseguenze in campo sportivo della vicenda, sia per i singoli coinvolti che per la società, considerando che la falsificazione dell’esame di italiano che il calciatore ha sostenuto all’Università per stranieri di Perugia ne avrebbe consentito il tesseramento in Italia per giocare nelle fila juventine; per giungere al risultato, i vertici dell’Università, come si legge negli atti ufficiali dell’inchiesta pubblicati, hanno messo in piedi quello che il Gip di Perugia definisce “un esame farsa”, con domande passate sottobanco a, una prova al riparo da occhi indiscreti e attestazioni di competenza linguistica che l’atleta non aveva assolutamente e tutto al solo scopo di fargli conseguire la certificazione di conoscenza della lingua ...