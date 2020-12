Il cashback di Natale non funziona dopo tre giorni. È riuscito a far peggio del bonus bici (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova». Questo è l’errore che compare inserendo il codice di una carta di debito sull’app Io per aderire al cashback di Natale. Un rimborso massimo di 150 euro – ovvero il 10% della spesa massima consentita, pari a 1.500 euro – per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2020 che, di fatto, stenta a decollare. Sono tantissimi i cittadini che continuano a segnalare malfunzionamenti: da giorni in migliaia tentano, invano, di registrarsi sulla piattaforma. Il risultato è che il cashback, almeno fino ad ora, resta un sogno per molti. Anche noi di Open abbiamo provato, stamattina, senza successo. L’app Io continua restituirci errori su errori. Impossibile inserire i numeri delle nostre carte. OPEN L’errore sull’app IO Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova». Questo è l’errore che compare inserendo il codice di una carta di debito sull’app Io per aderire aldi. Un rimborso massimo di 150 euro – ovvero il 10% della spesa massima consentita, pari a 1.500 euro – per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2020 che, di fatto, stenta a decollare. Sono tantissimi i cittadini che continuano a segnalare malmenti: dain migliaia tentano, invano, di registrarsi sulla piattaforma. Il risultato è che il, almeno fino ad ora, resta un sogno per molti. Anche noi di Open abbiamo provato, stamattina, senza successo. L’app Io continua restituirci errori su errori. Impossibile inserire i numeri delle nostre carte. OPEN L’errore sull’app IO Il ...

