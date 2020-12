Il calcio piange Paolo Rossi | eroe del Mundial 1982

(Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ mortotimido dei Mondiali: trascinò l’Italia alla vittoria nella Coppa del Mondo. L’attaccante aveva vinto anche il Pallone d’oro La rete che si gonfia per sei volte. E poi il sorriso e quelle braccia levate al cielo. L’immagine dei Mondiali del, anzi del ‘’ giocato in Spagna e vinto dall’Italia, è… L'articolo Corriere Nazionale.

Addio a Pablito, l'uomo che fece piangere il Brasile e trascinò gli azzurri di Bearzot alla conquista della coppa del mondo. Aveva 64 anni ...“Per sempre” scrive Federica Cappelletti postando la foto col marito Paolo Rossi annunciandone la morte. Insieme hanno avuto due figli.Una notizia che tutti gli amanti del calcio italiano (e non solo) non avrebbero mai ...Il calcio piange Paolo Rossi, eroe del Mondiale 82. Aveva 64 anni, a portarlo via un male incurabile. Il calcio piange un altro dei suoi eroi: Paolo Rossi è morto all’età di 64 anni per un male incurabile. L’annuncio è stato dato nella notte dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su ...Dopo Diego Armando Maradona, il mondo del calcio perde un altro grande protagonista a distanza di pochi giorni. Paolo Rossi, il Pablito indimenticabile eroe del Mondiale disputato in Spagna nel ...