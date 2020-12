Il calcio piange Paolo Rossi | da Pirlo a De Magistris | dai sindaci a Mancini Il ricordo è commovente

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo delè sconvolto per la morte di, un altro tremendo lutto ha colpito lo sport dopo quello del decesso di Diego Armando Maradona. L’ex Juventus e Milan non ha superato una brutta malattia, lottava da tempo con un tumore ai polmoni. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da chi ha conosciuto, ma anche da chi ha avuto modo di apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Il retroscena dopo la morte di: uno degli ultimi messaggi di Pablito La morte di, il messaggio del sindaco di Bucine (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Continuano ad arrivare tantissime reazioni dopo la morte di. “No, ...

Vivo_Azzurro : L'#Italia piange #PaoloRossi ?? Gravina: 'Perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio' È morto all’età di 64 an… - Adnkronos : Morte #PaoloRossi, Dal Pino: 'Serie A piange un immortale del nostro calcio' - figurinepanini : Il calcio italiano piange Paolo Rossi, simbolo del Mondiale del 1982 e vincitore del pallone d’oro. Ciao Paolo ?? - GregoryVignola : La Stampa: L’Italia piange Paolo Rossi, l’eroe di Spagna 82 è morto a 64 anni. - LeonardoLovati : RT @UEFAcom_it: Il calcio europeo piange per “Pablito”, la cui leggendaria tripletta contro il Brasile al torneo FIFA del 1982 lanciò gli A… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio piange

Facebook Twitter Pinterest Quel geniale gol di rapina nella difesa avversaria, che mise in ginocchio il Brasile, è negli annali del calcio. Quella sorprendente tripletta, nella stessa partita, che ha ...Attraverso il media ufficiale della Fiorentina arriva anche il saluto di Cesare Prandelli a Paolo Rossi, scomparso prematuramente nella notte ...Al telefono con l’Ansa, Antonio Cabrini, compagno di squadra di Paolo Rossi per tanti anni alla Juve e in Nazionale, è distrutto nel ricordare il goleador dell’Italia Mundial. Il mondo del calcio...Il calcio piange "Pablito": addio a Paolo Rossi il campione del mondo si è spento a 64 anni | l'Adige.it È morto a 64 anni Paolo Rossi, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram."Tutta la Fiorentina piange l'eroe del Mundial'82 Paolo Rossi. Toscano, nato a Prato, indimenticabile protagonista nella nazionale di Bearzot della Coppa del Mondo vinta in Spagna". Così il club ...