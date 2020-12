Il calcio perde un altro mito. E’ morto Paolo Rossi. L’ex attaccante campione del mondo 1982 aveva 64 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ morto nella notte a 64 anni, stroncato da un male incurabile, Paolo Rossi, mitico attaccante di Juventus e Milan, bomber della Nazionale che, nel 1982, conquistò con Bearzot in panchina i Mondiali in Spagna. A darne la notizia, nella notte, la moglie Federica Cappelletti. “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”, il suo cordoglio sui social. Oltre alla moglie, lascia i tre figli Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’nella notte a 64, stroncato da un male incurabile,, miticodi Juventus e Milan, bomber della Nazionale che, nel, conquistò con Bearzot in panchina i Mondiali in Spagna. A darne la notizia, nella notte, la moglie Federica Cappelletti. “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”, il suo cordoglio sui social. Oltre alla moglie, lascia i tre figli Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. L'articolo LA NOTIZIA.

