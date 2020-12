Il Brasile piange Paolo Rossi, Falcao: “Piangiamo per lui”. Pelé: “Quante stelle in cielo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tre gol come tre spari. Così Paolo Rossi aveva posto fine ai sogni di gloria del Brasile allo stadio Sarrià di Barcellona nell'estate del Mondiale 1982. Una Coppa del mondo a cui i verdeoro si presentavano come favoriti assoluti, forti di due anni di vittorie quasi ininterrotte. C'erano Arthur Zico, Paulo Roberto Falcao, Socrates e Toninho Cerezo a comporre il miglior centrocampista della storia brasiliana. Sembrava una corazzata imbattibile, destinata alla vittoria, ma la partita decisiva del gironcino risultò fatale. "Pablito" realizzò una clamorosa tripletta, vanificando le prodezze di Socrates e Falcao che avevano firmato i pari provvisori e la qualificazione momentanea per i brasiliani. Da allora Rossi è stato per i sudamericani il "boia" del sogno 1982.caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tre gol come tre spari. Cosìaveva posto fine ai sogni di gloria delallo stadio Sarrià di Barcellona nell'estate del Mondiale 1982. Una Coppa del mondo a cui i verdeoro si presentavano come favoriti assoluti, forti di due anni di vittorie quasi ininterrotte. C'erano Arthur Zico, Paulo Roberto, Socrates e Toninho Cerezo a comporre il miglior centrocampista della storia brasiliana. Sembrava una corazzata imbattibile, destinata alla vittoria, ma la partita decisiva del gironcino risultò fatale. "Pablito" realizzò una clamorosa tripletta, vanificando le prodezze di Socrates eche avevano firmato i pari provvisori e la qualificazione momentanea per i brasiliani. Da alloraè stato per i sudamericani il "boia" del sogno 1982.caption id="attachment ...

Se ne è andato a sorpresa, come quando sbucava alle spalle di un difensore e si faceva appena in tempo a vedere il pallone in rete. Nell'anno più brutto il mondo dice addio dopo Maradona anche a Paolo ...

Col Valdarno amore a prima vista Il campione gestiva una struttura agrituristica in Valdambra. Molte le iniziative pubbliche cui ha partecipato. L'ultima un anno fa ...

