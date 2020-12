Ultime Notizie dalla rete : boom Passionflix

ilGiornale.it

Chi immagina che Elon sia l'unico elemento geniale della famiglia Musk sbaglia. Se l'imprenditore sudafricano ha appena spedito una squadra di astronauti della Nasa sulla stazione spaziale è anche per ...

Il boom di Passionflix, il Netflix dell'eros creato da ...

Il boom di Passionflix, il Netflix dell'eros creato da Tosca Musk La sorella dell'imprenditore ha lanciato una piattaforma di streaming.

Passionflix

* Passionflix is available on all iOS and Android smartphones and tablets, on the Web, Apple TV and select smart TV’s! “If you love romance novels, THIS is the place to watch them come to life! Exactly as they deserve.

?Passionflix on the App Store

Passionflix is known for adapting romance stories to film, while remaining true to the books and characters. And once again Tosca did not disappoint! She and her team are steadfast in their ability and desire to include the smallest of details, nuances and dialogue.