Il bollettino sul COVID in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo i 12.756 nuovi positivi e 499 decessi di ieri quanti sono oggi i contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I casi delle ultime 24 ore ripartiti regione per regione: in Molise oggi 22 nuovi casi, ieri erano 14. Ci sono anche 2 nuovi decessi. Sono guarite due persone. Per quanto riguarda i ricoveri oggi salgono di 4 mentre scendono di uno i pazienti in terapia intensiva. Sono stati effettuati 393 tamponi. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

