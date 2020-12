Ikea | nuove assunzioni di diplomati e laureati

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il gruppoassume personale diplomato e laureato con capacità interpersonali, competenze analitiche, informatiche e specialistiche, orientamento al cliente, capacità relazionali e comunicative, capacità di leadership, di problem solving e di lavorare in autonomia, spirito di squadra, precisione, organizzazione etc. Lefigure dovranno svolgere le seguenti mansioni: Addetti al Magazzino, i quali dovranno analizzare e verificare gli ordini dei prodotti, insegnare agli altri colleghi a usare le procedure d’ordine, soddisfare le esigenze dei clienti, verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e ottimizzare l’efficienza del flusso merci; Cassieri, che dovranno accogliere il cliente e soddisfare ogni sua esigenza, risolvere i problemi e rendere il processo di acquisto sempre più semplice, offrire adeguate soluzioni e lavorare attivamente ...

Il gruppo Ikea assume personale diplomato e laureato con capacità interpersonali, competenze analitiche, informatiche e specialistiche, orientamento al cliente, capacità relazionali e comunicative, capacità di leadership, di problem solving e di lavorare in autonomia, spirito di squadra, precisione, organizzazione etc. Le figure dovranno svolgere le seguenti mansioni: Addetti al Magazzino, i quali dovranno analizzare e verificare gli ordini dei prodotti, insegnare agli altri colleghi a usare le procedure d'ordine, soddisfare le esigenze dei clienti, verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e ottimizzare l'efficienza del flusso merci; Cassieri, che dovranno accogliere il cliente e soddisfare ogni sua esigenza, risolvere i problemi e rendere il processo di acquisto sempre più semplice, offrire adeguate soluzioni e lavorare attivamente