I lavoratori del bar davanti a Palazzo Chigi non hanno mai ricevuto la cassintegrazione

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Il Caffè di Noto è il bar più vicino alla sede del governo. Posto in via della Colonna Antonina, ha di fronte Palazzo Chigi e a sinistra la sede dell’Inps. Una doppia prossimità che suona ancor più paradossale per i sei dipendenti e i rispettivi nuclei familiari: da marzo non percepiscono la cassintegrazione, e mandano avanti le famiglie con i risparmi e l’aiuto dei familiari.