I 4 deputati M5s usciti dal gruppo dopo la risoluzione sul Mes

I deputati M5s Antonio Lombardo, Maria Lapia e Fabio Berardini passano al gruppo Misto. I deputati 5 Stelle erano contrari alla riforma del Mes: Lombardo ieri non ha partecipato al voto, Berardini ha ...I deputati M5s Antonio Lombardo, Maria Lapia e Fabio Berardini, a quanto si apprende, passano al gruppo Misto. (ANSA) ...Oltre ai 6 deputati - Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Mnaiero - che sono intervenuti in Aula della Camera annunciando pubblicamente il voto..."Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo il gruppo M5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la lettera". Lo dice all'Adnkronos il deputato Fabio Berardini. Ieri Berardini,...Oltre ai 6 deputati - Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Mnaiero - che sono intervenuti in Aula della Camera annunciando pubblicamente il voto...