I 4 deputati che lasciano il M5S (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabio Berardini lascia il M5S: "Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo il gruppo M5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la lettera": ha spiegato il deputato a AdnKronos. Ieri Berardini, De Girolamo e Lapia hanno votato contro la risoluzione di maggioranza relativa alla riforma del Mes. Lombardo invece non ha partecipato alla votazione. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

