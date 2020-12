Honda 2021, presentati team e piloti del Motomondiale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per la prima volta online, Honda presenta ufficialmente i piloti della stagione 2021 del Motomondiale. Nel suo “2021 Motorcycle Motorsports Announcement“, la casa di Hamamatsu ha introdotto i centauri che nella prossima stagione porteranno nel Motorsport i colori Honda Racing. MotoGP, Moto2 e Moto3. Nessuno manca all’appello della casa madre che nel 2021 punterà a conquistare tutte le classifiche. “Soichiro Honda fondò la nostra compagnia con il sogno di diventare il numero uno al Mondo. Dal primo evento nel 1959 al Tourist Trophy sono passati 60 anni e quest’anno, grazie a Masia, abbiamo potuto festeggiare la vittoria numero 800. In tutti questi anni abbiamo affrontato innumerevoli sfide e continueremo a farlo dimostrando il nostro amore per le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per la prima volta online,presenta ufficialmente idella stagionedel. Nel suo “Motorcycle Motorsports Announcement“, la casa di Hamamatsu ha introdotto i centauri che nella prossima stagione porteranno nel Motorsport i coloriRacing. MotoGP, Moto2 e Moto3. Nessuno manca all’appello della casa madre che nelpunterà a conquistare tutte le classifiche. “Soichirofondò la nostra compagnia con il sogno di diventare il numero uno al Mondo. Dal primo evento nel 1959 al Tourist Trophy sono passati 60 anni e quest’anno, grazie a Masia, abbiamo potuto festeggiare la vittoria numero 800. In tutti questi anni abbiamo affrontato innumerevoli sfide e continueremo a farlo dimostrando il nostro amore per le ...

