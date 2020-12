Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori dopo la decima giornata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Altre emozioni, altri gol e nuovi mutamenti nella Serie A1 di Hockey pista 2020/2021, che ha visto completarsi la sua decima giornata di stagione regolare. Si sale e si scende in tutte le classifiche del campionato, anche in quella dei marcatori che vede quattro giocatori staccarsi dal resto della compagnia per inseguire – in maniera sempre più convinta e prolifica – il titolo di “Re dei Bomber”. In testa a quota 10 gol ci sono infatti il solito Marc Coy, del Bassano, e Jordi Mendez, del Lodi, con quest’ultimo che è riuscito ad appaiare il giocatore della formazione veneta grazie alle due segnature messe a referto contro lo Scandiano. Alle loro spalle, con il tassametro in questo momento posizionato a quota 9 reti, vi sono invece Joan Galbas, cannoniere della capolista Sarzana, e quel ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Altre emozioni, altri gol e nuovi mutamenti nellaA1 di2020/2021, che ha visto completarsi la suadi stagione regolare. Si sale e si scende in tutte le classifiche del campionato, anche in quella deiche vede quattro giocatori staccarsi dal resto della compagnia per inseguire – in maniera sempre più convinta e prolifica – il titolo di “Re dei Bomber”. In testa a quota 10 gol ci sono infatti il solito Marc Coy, del Bassano, e Jordi Mendez, del Lodi, con quest’ultimo che è riuscito ad appaiare il giocatore della formazione veneta grazie alle due segnature messe a referto contro lo Scandiano. Alle loro spalle, con il tassametro in questo momento posizionato a quota 9 reti, vi sono invece Joan Galbas, cannoniere della capolista Sarzana, e quel ...

pippolimpionico : @LucaGattuso Questa passione per l’ hockey pista (più marginale della mia vela) era sempre motivo di dileggio! Ma l… - zazoomblog : Hockey su pista Serie A1 2020: colpaccio Trissino Valdagno sconfitto 5-2 nel posticipo - #Hockey #pista #Serie #20… - geppo69 : @PIERPARDO Grande Pier.. grande Alberto , anche grande appassionato di hockey su pista a Monza - GrossetoSport : New post (Hockey, l'Edilfox CP Grosseto esce sconfitta dalla pista di Sarzana) has been published on GrossetoSport… - zazoomblog : Hockey pista Serie A1 2020-2021: in attesa del Valdagno vincono tutte le big - #Hockey #pista #Serie #2020-2021: -