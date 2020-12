Highlights e gol Napoli-Real Sociedad 1-1 | Europa League 2020 2021 VIDEO

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi1-1, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi dell’. Alo stadio San Paolo i ragazzi di Gennaro Gattuso trovano la rete dell’1-0 grazie a Zielinski, nel finale arriva il pareggio di Willian Josè al 92?. Pareggio che va bene ad entrambi:qualificato come primo,come seconda. LE PAGELLE E I VOTI LE POSSIBILI AVVERSARIE AL SORTEGGIO SportFace.

SkySport : ?? SANCHEZ DI TESTA ? LUKAKU GLI NEGA IL GOL ? ??? Inter-Shakhtar 0-0 ?? Tutti gli highlights su… - sportli26181512 : Braga-Zorya Luhansk 2-0: Ottimo successo interno del Braga sul Zorya Luhansk nella sesta partita del girone G dell'… - sportli26181512 : Celtic-Lilla 3-2: Il Celtic ottiene i tre punti nella sesta partita del girone H dell'Europa League, al termine di… - sportli26181512 : Dinamo Zagabria-CSKA 3-1: Preziosa vittoria per la Dinamo Zagabria di Zoran Mamic nella sesta giornata del girone K… - sportli26181512 : Leicester-AEK Atene 2-0: Vittoria per il Leicester. Allo stadio King Power Stadium la squadra di Brendan Rodgers ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Sparta Praga e Milan in campo per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League Sta nascendo una stella a Milano, si chiama Hauge, gran gol anche contro lo Sparta Praga per lui, rete simile a ...Altra vittoria del Milan, che vince in casa dello Sparta Praga nell'ultima giornata del girone di Europa League, conquistando anche il primo ...