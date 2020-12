Harry Potter e l’ordine della fenice: trama, cast, trailer e streaming del film (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, su Canale 5 va in onda Harry Potter e l’ordine della fenice, quinto film della saga del maghetto nata dai romanzi di J. K. Rowling. In queste settimane, infatti, Mediaset ha deciso di riproporre tutti i film di Harry Potter. Ma qual è la trama e il cast di Harry Potter e l’ordine della fenice? E dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Il quinto film parte dal ritorno di Voldemort dopo il Torneo Tremaghi. Nessuno però al ministero della Magia sembra crederci ed ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, su Canale 5 va in onda, quintosaga del maghetto nata dai romanzi di J. K. Rowling. In queste settimane, infatti, Mediaset ha deciso di riproporre tutti idi. Ma qual è lae ildi? E dove vederlo in? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Il quintoparte dal ritorno di Voldemort dopo il Torneo Tremaghi. Nessuno però al ministeroMagia sembra crederci ed ...

