Hamilton | negativo al Covid | sarà in pista al GP Abu Dhabi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lewisè guarito dal-19 einad Abuper l'ultimo GP del Mondiale 2020. A confermarlo sono state la FIA e la Mercedes attraverso un comunicato. Il campione del mondo, che a causa della positività al Coronavirus aveva saltato il secondo round in Bahrain sostituito da George Russell,quindi al volante della sua Mercedes. Russell, invece, tornerà alla Williams. "Lewisha superato un numero di test negativi per il Coronavirus - si legge nel comunicato della Fia -. Ha completato i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed era libero di lasciare il Paese, in accordo con le autorità sanitarie locali. Lewis è arrivato ad Abu, dove ha ricevuto un altro test. Come da protocollo FIA, il ...