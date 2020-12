Hai ancora i vecchi gettoni telefonici? Ecco quanto puoi guadagnare

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Isono una delle dimostrazioni più tangibili sul concetto di tecnologia che corre e che cambia totalmente qualche nostra abitudine: fino a pochi decenni fa per fare una telefonata all’aperto era necessario trovare una cabina telefonica ed usare uno o più, in sostanza il “contante” accettato dal telefono, per poter effettuare una chiamata. Nonostante non siano passati troppi anni (l’uso del gettone è perdurato fino al 2001), quest’oggetto oggi ci appare totalmente fuori dal tempo, retaggio di un era dal punto di vista tecnologico molto lontana da quella corrente.di valore Proprio per questo motivo sono diventati oggetti da collezione, anche perchè già a partire degli anni 90 sono stati sostituiti già dalle schede telefoniche, diventando quindi sempre più ...

Roma, 10 dicembre 2020 - Il fuoco del Coronavirus non si spegne in tutto il mondo e oggi l'allarme viene dalla Svezia: a Stoccolma il 99% dei letti in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid ...Parla Barbara D’Onghia, la mamma del trentenne in rianimazione dopo lo schianto: «È sveglio e ci sente: farò di tutto per salvarlo» ...Traduzioni in contesto per "hai ancora" in italiano-inglese da Reverso Context: hai ancora detto, non hai ancora capito, non hai ancora finito, hai ancora bisogno, non hai ancora vistoTraduzioni in contesto per "ce l'hai ancora" in italiano-inglese da Reverso Context: Allora perché ce l'hai ancora?– 1. a. Anche ora, anche allora; indica la continuità nella durata di un’azione, di un fatto, di una situazione, e si adopera con verbi di tempo presente, passato o futuro: sono ancora stanco del viaggio; ci ripensi ancora?; portavo ancora i calzoni corti; quando tornerai sarò ancora qui.