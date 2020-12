Guido Rasi lancia l' allarme | ' Negli Usa dopo il Ringraziamento impennata di morti | attenzione al Natale'

SkyTG24 : 'Sul #vaccino gli Uk sono stati incauti. Non è una buona idea prendere i dati che ti consegna l’industria, mettere… - Mania48Mania53 : RT @agorarai: “L’Ema non è un organo burocratico, è un organo scientifico: se seguiremo bene i dati dell’Ema, faremo una campagna di vaccin… - 2rMarzia : RT @agorarai: “Una volta che i dati saranno verificati la comunità scientifica smetterà di dibattere. Se il 29 dicembre l’Ema non avrà dubb… - agorarai : “Una volta che i dati saranno verificati la comunità scientifica smetterà di dibattere. Se il 29 dicembre l’Ema non… - RIndrio : RT @agorarai: “L’attenzione alla terza ondata ci deve essere. Perché dopo le feste o assumiamo comportamenti più responsabili di quelli ado… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Rasi

Oggi però la certezza ce l'abbiamo a 6 mesi, perché l'osservazione disponibile è quella". A fare il punto sulla durata del vaccino è Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco ...L'ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco "L'effetto scudo scatta dopo 15-30 giorni, per 3-4 mesi mascherina e precauzioni" ...Una riflessione va fatta senz'altro" ha affermato Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco, ospite di 'Agorà' su RaiTre. Lo stesso professor Richiardi ha dichiarato che...In poche settimane diverse aziende farmaceutiche hanno annunciato l'efficacia del loro vaccino eppure quasi un italiano su tre non sarebbe disponibile a vaccinarsi. L'elemento che sembra preoccupare maggiormente è la velocità con cui ogni vaccino verrà verificato e approvato ma Guido Rasi, ex Direttore Esecutivo dell'EMA (agenzia europea del farmaco), assicura: "Non sono state saltate tappe ...Guido Rasi è l’ex presidente dell’Agenzia europea per i medicinali, che ha il compito di promuovere la salute dei cittadini valutando i medicinali nella UE.