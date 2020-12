Griezmann interrompe la sponsorizzazione con Huawei | il motivo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Antoineha deciso dire laconper lo scandalo “Uyghur alert”. Il comunicato Antoineha annunciato di aver interrotto la propria “partnership” con, per i “forti sospetti” che il colosso cinese delle telecomunicazioni abbia partecipato alla sorveglianza della minoranza musulmana uigura, tramite un “software di riconoscimento facciale”. L’attaccante del Barcellona e della nazionale francese aveva un contratto condal 2017 come ambasciatore del brand cinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antoine(@anto) Leggi su Calcionews24.com

