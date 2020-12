“Grande campione e simbolo della Nazionale”: il cordoglio del Napoli per Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982“. Così il club azzurro, tramite un tweet, ricorda il l’eroe del Mundial spagnolo, Paolo Rossi, deceduto nelle ultime ore a 64 anni a causa di un male incurabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC, si uniscono al dolorefamigliaper la scomparsa del caro, grandeNazionale nel Mondiale del 1982“. Così il club azzurro, tramite un tweet, ricorda il l’eroe del Mundial spagnolo,, deceduto nelle ultime ore a 64 anni a causa di un male incurabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : Buon viaggio grande campione. Quella gioia pazzesca che hai regalato a milioni di italiani coi tuoi gol ai Mondiali… - alinodiamanti23 : Riposa in pace grande campione e sopratutto amico . Ciao Pablito - zaiapresidente : ?? CIAO GRANDE CAMPIONE. Riposa in pace. - Peppe_FN : RT @sscnapoli: Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famigli… - RaffaeleTozzi1 : Un altro grande Campione ci ha lasciato in questo strano 2020... Un’esultanza che ci ha accompagnato in questi ann… -

Oggi i 46 anni di Alessandro Del Piero, grande campione e bandiera della Juve. Tweet. Tempo medio di lettura: 4 minuti. ( biografieonline.it ) Alessandro Del Piero nasce il 9 novembre 1974 a Conegliano Veneto (TV). Figlio della media borghesia veneta, è sempre stato molto legato alla madre Bruna, casalinga molto attenta all’andamento della casa e ...

Paolo Rossi, il cordoglio del Napoli: “Un campione simbolo della Nazionale” - cittadinapoli.com Il mondo del calcio piange oggi la scomparsa di Paolo Rossi, una bandiera di questo sport. L’ex attaccante ha indossato maglie importanti come quelle di Milan e Juventus.

