Governo | Cdm alle 16 | all' odg ddl ratifica a leggi regionali

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Affari esteri); il decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio -esame preliminare (Affari europei - Giustizia); decreto del Presidente della Repubblica sulle Norme per l'organizzazione e il funziona-mento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato - Esame preliminare (Presidenza - Pubblica amministrazione). E ancora: Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul regolamento di organizzazione del ministero delle infrastrutture ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dello Statuto ...

