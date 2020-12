Governo a Regione Abruzzo, zona rossa scade venerdì, presentato Ricorso alTar (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Aquila - "Posto che il 27 novembre la cabina di regia ha accertato per la prima volta la riduzione dello scenario epidemico condizione poi confermata dal monitoraggio del 4 dicembre, il periodo di 14 giorni era destinato a perfezionarsi non prima dell'11 dicembre". E' una della contestazioni che il Governo fa alla Regione Abruzzo contro la ordinanza del presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, con la quale a partire dal 7 dicembre scorso viene reintrodotta la zona arancione e cancellata la zona rossa in cui il territorio era finito dal 18 novembre scorso alla luce di una decisione dello stesso governatore adottata per la drammatica impennata di contagi che ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale. Il rilievo è contenuto nel Ricorso ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Aquila - "Posto che il 27 novembre la cabina di regia ha accertato per la prima volta la riduzione dello scenario epidemico condizione poi confermata dal monitoraggio del 4 dicembre, il periodo di 14 giorni era destinato a perfezionarsi non prima dell'11 dicembre". E' una della contestazioni che ilfa allacontro la ordinanza del presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, con la quale a partire dal 7 dicembre scorso viene reintrodotta laarancione e cancellata lain cui il territorio era finito dal 18 novembre scorso alla luce di una decisione dello stesso governatore adottata per la drammatica impennata di contagi che ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale. Il rilievo è contenuto nel...

Agenzia_Ansa : #Dpcm di #Natale, ecco le #faq del #governo, cosa si potrà fare e cosa no. Consentiti gli #spostamenti nelle second… - CarloCalenda : No Antonello, mai ricevuto risposta. Neanche quando abbiamo portato a Speranza l’analisi fatta regione per regione… - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - SiMaForse : RT @PoliticaPerJedi: Biden ha messo su un intero governo un mese prima di quando assumerà i poteri, e ci ha messo il tempo che è servito a… - nio_fivestars : @fabriziodavoli1 @AlessandroFagio @RFeragalli Quindi reputi che portano via i morti a camoniate dal bergamasco per… -