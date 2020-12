Gli italiani e il vaccino: il 57% vuole vaccinarsi, il 16% sicuramente no (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante, da mesi, il vaccino sia indicato dalle autorità (sanitarie e non) come l’unico strumento valido in grado di aiutarci a debellare definitivamente il Coronavirus, il popolo italiano sembra ancora molto scettico, con solo il 57% vuole sottoporsi alla vaccinazione. Questo è quanto emerge da un’analisi condotta, sul periodo 27 novembre – 3 dicembre, dall’EngageMinds HUB, il centro di ricerca dell’Università Cattolica di Cremona, che ha sondato l’opinione degli italiani anche in merito alla possibilità di vaccinarsi contro il Coronavirus. Dalle ultime rilevazioni risulta infatti che il 43% degli italiani è esitante nei confronti del vaccino anticovid (l’esitanza vaccinale è l’atteggiamento di rifiuto, ma anche di indecisione, incertezza, dubbio sulle vaccinazioni). Il dato è in ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante, da mesi, ilsia indicato dalle autorità (sanitarie e non) come l’unico strumento valido in grado di aiutarci a debellare definitivamente il Coronavirus, il popolo italiano sembra ancora molto scettico, con solo il 57%sottoporsi alla vaccinazione. Questo è quanto emerge da un’analisi condotta, sul periodo 27 novembre – 3 dicembre, dall’EngageMinds HUB, il centro di ricerca dell’Università Cattolica di Cremona, che ha sondato l’opinione deglianche in merito alla possibilità dicontro il Coronavirus. Dalle ultime rilevazioni risulta infatti che il 43% degliè esitante nei confronti delanticovid (l’esitanza vaccinale è l’atteggiamento di rifiuto, ma anche di indecisione, incertezza, dubbio sulle vaccinazioni). Il dato è in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Meno entrate più risparmi, per gli italiani in pandemia. Cresce la consulenza Il Sole 24 ORE Paolo Rossi, eroe gentile col fiuto del gol

Con Vieri e Baggio condivide il record azzurro di nove marcature ai Mondiali. Fu il primo, seguito poi da Ronaldo, a vincere nello stesso anno campionati del Mondo, titolo di capocannoniere della fase ...

Italia e altri 12 Paesi Ue insieme per investire sui semiconduttori

La Germania, la Francia, l'Italia e altri dieci Paesi della Ue hanno unito le forze per investire nella tecnologia dei semiconduttori e dei processori, fondamentali per i dispositivi di connessione a ...

International Game Technology PLC (IGT) annuncia un accordo di vendita del business italiano del Gaming B2C di 950 milioni di euro

/PRNewswire/ -- International Game Technology PLC ("IGT") (NYSE:IGT) ha annunciato oggi che la sua controllata Lottomatica Holding S.r.l. ha firmato un ...

