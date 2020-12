“Gli ho detto ‘Vai, lasciati andare’. È morto tra le mie braccia”. Paolo Rossi: la moglie e le ultime ore di vita (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi ha fatto piangere l’Italia intera. Impossibile da dimenticare quelle partite magiche del 1982, che condussero la Nazionale azzurra alla meritatissima vittoria dei Mondiali. Con 6 reti nella competizione mondiale, l’ex campione di calcio fu in grado di vincere la classifica cannonieri e anche il Pallone d’Oro. La notizia del suo decesso, avvenuto all’età di 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, ha fatto subito il giro del web, giungendo oltre i confini italiani. Sono stati davvero tantissimi gli ex compagni di squadra che lo hanno voluto omaggiare un’ultima volta. Da Cabrini a Conti, passando per Antognoni e Zoff, sono stati emozionanti i messaggi inviati sui social. Anche Giovanni Trapattoni ha dato vita ad un bellissimo e commovente tweet: “I giocatori non dovrebbero morire prima dei loro allenatori”. Ma le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte diha fatto piangere l’Italia intera. Impossibile da dimenticare quelle partite magiche del 1982, che condussero la Nazionale azzurra alla meritatissima vittoria dei Mondiali. Con 6 reti nella competizione mondiale, l’ex campione di calcio fu in grado di vincere la classifica cannonieri e anche il Pallone d’Oro. La notizia del suo decesso, avvenuto all’età di 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, ha fatto subito il giro del web, giungendo oltre i confini italiani. Sono stati davvero tantissimi gli ex compagni di squadra che lo hanno voluto omaggiare un’ultima volta. Da Cabrini a Conti, passando per Antognoni e Zoff, sono stati emozionanti i messaggi inviati sui social. Anche Giovanni Trapattoni ha datoad un bellissimo e commovente tweet: “I giocatori non dovrebbero morire prima dei loro allenatori”. Ma le ...

