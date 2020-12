Giuntoli: “Sentiamo la responsabilità di esordire con un successo allo Stadio Maradona” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pochi minuti prima di Napoli-Real Sociedad, il ds del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha parlato delle emozioni di giocare nello Stadio intitolato a Maradona e ha ricordato Paolo Rossi, gigante del calcio italiano. Queste le sue parole: “Paolo Rossi? Nell’82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato un punto di riferimento, persona straordinaria e grande calciatore. Una scomparsa dolorosa per il calcio italiano e non solo”. L’esordio allo Stadio Maradona: “La responsabilità è quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, è un grande onore. E’ una partita difficile, ma proveremo a fare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pochi minuti prima di Napoli-Real Sociedad, il ds del club partenopeo, Cristiano, ha parlato delle emozioni di giocare nellointitolato a Maradona e ha ricordato Paolo Rossi, gigante del calcio italiano. Queste le sue parole: “Paolo Rossi? Nell’82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato un punto di riferimento, persona straordinaria e grande calciatore. Una scomparsa dolorosa per il calcio italiano e non solo”. L’esordioMaradona: “Laè quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all’interno delloDiego Armando Maradona, è un grande onore. E’ una partita difficile, ma proveremo a fare ...

