Giulio Tremonti | ospite di Mattino 5 | spiega quali sono gli scenari per l’Italia con la riforma del MES

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante l’ultima votazione di ieri, il Senato ha approvato ladel MES, grazie ai voti del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle. Quest’oggi,di5, l’ex ministro dell’Economiahatogliperdopo l’approvazione avvenuta nella giornata del 9 dicembre da parte degli onorevoli di Palazzo Madama, lanciando ombre sinistre sul Meccanismo europeo di stabilità, altrimenti detto anche Fondo salva-Stati.sulladel Mes dopo l’approvazione del Senato di ieri La lettera del trattato che adesso è stata approvata e poi diventerà definitiva secondo me è chiarissima su un punto: i ...

Giulio Carlo Danilo Tremonti (Sondrio, 18 agosto 1947) è un politico e accademico italiano, Ministro delle finanze nel governo Berlusconi I e Ministro dell'economia e delle finanze nei governi Berlusconi II, Berlusconi III e Berlusconi IV.