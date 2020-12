Giulio Regeni tradito anche da Macron (oltre che dall’Italia): cos’è successo in Francia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’altra tristissima dimostrazione di cosa sia davvero l’Europa. Con una notizia che il governo francese ha fatto di tutto per nascondere, Giulio Regeni ora viene tradito non solo dal suo Paese, l’Italia, ma anche dalla Francia di Macron. Mentre l’Egitto nasconde la verità sulla morte di Giulio Regeni, in una serata di gala, con una cerimonia solenne, l’Eliseo conferisce la Gran Croce della Legion d’Onore – il riconoscimento più alto – ad Al Sisi, presidente-dittatore dell’Egitto. Nonostante la ricerca di una politica comune europea, l’Italia all’Egitto chiede ancora giustizia per il caso Regeni. La Francia, invece, se ne frega e onora Al Sisi con un riconoscimento così alto. Come riporta il Corriere, “della visita ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’altra tristissima dimostrazione di cosa sia davvero l’Europa. Con una notizia che il governo francese ha fatto di tutto per nascondere,ora vienenon solo dal suo Paese, l’Italia, madalladi. Mentre l’Egitto nasconde la verità sulla morte di, in una serata di gala, con una cerimonia solenne, l’Eliseo conferisce la Gran Croce della Legion d’Onore – il riconoscimento più alto – ad Al Sisi, presidente-dittatore dell’Egitto. Nonostante la ricerca di una politica comune europea, l’Italia all’Egitto chiede ancora giustizia per il caso. La, invece, se ne frega e onora Al Sisi con un riconoscimento così alto. Come riporta il Corriere, “della visita ...

fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - fattoquotidiano : “Giulio Regeni fu rapito e seviziato per 9 giorni con lame e bastoni”: i pm di Roma chiudono le indagini su 4 agent… - Corriere : «Ho visto Regeni torturato e in catene, l'hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testi-chiave - TV7Benevento : Regeni: madre Giulio, 'nostra lotta va avanti, non ci fermeremo'... - GianniMagini : RT @carlaruocco1: “Giulio #Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte'. Torture che gli causarono “acut… -