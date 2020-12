Giulio Regeni seviziato e torturato per giorni nella stanza 13: “Sul corpo aveva i segni delle catene” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chiuse le indagini sul caso del ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016. La procura di Roma mette sotto accusa quattro 007 egiziani. Le accuse: sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chiuse le indagini sul caso del ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016. La procura di Roma mette sotto accusa quattro 007 egiziani. Le accuse: sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate

Corriere : «Ho visto Regeni torturato e in catene, l'hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testi-chiave - fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - petergomezblog : “Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: i pm di Roma chiudono le i… - myo75ho : RT @janavel7: «Ho visto Giulio Regeni torturato e in catene, lo hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testimoni chiave nell'inchie… -