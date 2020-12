Giulio Regeni, la Procura di Roma chiude l'inchiesta: quattro 007 egiziani verso il processo. Sequestrato per 9 giorni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giulio Regeni, la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta. I pm hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini, che precede la richiesta di processo, per appartenenti ai servizi segreti... Leggi su ilmattino (Di giovedì 10 dicembre 2020), ladiha chiuso l'. I pm hanno emessoavvisi di chiusura delle indagini, che precede la richiesta di, per appartenenti ai servizi segreti...

chetempochefa : 'La giustizia per Giulio Regeni è una giustizia che riguarda ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. Non p… - channeldraw : #Egitto La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul caso di Giulio Regeni, ma per l'Egitto l'esecutore d… - ilpost : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - giasi53 : RT @formicheumane: Domani saremo al fianco di @GiulioSiamoNoi per sostenere i signori Regeni in questo momento delicato della chiusura dell… - Rolfi39 : RT @TgrRaiFVG: La procura di Roma ha emesso 4 avvisi di chiusura indagini per 4 funzionari dei servizi segreti egiziani per il sequestro e… -