Giulia Michelini primo provino da attrice | eccola giovanissima | “Mamma da due mesi”

_gretay : @najwareign Eliza taylor Nina dobrev Leonardo di caprio Giulia michelini Alessandra mastronardi Daniel sharman W… - ale_burato : RT @MontiFrancy82: @frankiehinrgmc @pif_iltestimone #GiovanniStorti @paolomaldini3 #PaolaMichelini e @Giulmichelini tra i partecipanti di “… - _Valealizzi_ : @FOVRTIMESALADY Esatto io l'ho continuato a vedere proprio per lui e per Giulia Michelini che è sempre bravissima i… - _Valealizzi_ : Raga serie bellissima ma dopo la morte della Mares è diventata tutto un trash specialmente le ultime stagioni che s… - ItaliaRai : ?? Sei mai stata sulla luna? ??Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marco… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Michelini

YouMovies

Giulia Michelini tenerissima durante il primo provino come attrice: aveva 19 anni ed era da poco diventata mamma.Giulia Michelini, un passato molto difficile da affrontare. Fortunatamente è arrivato il suo angelo custode. Scopriamo cos'è successo.Giulia Michelini (Roma, 2 giugno 1985) è un' attrice italiana. Il suo ruolo più noto è quello della mafiosa Rosy Abate in Squadra antimafia - Palermo oggi e nel successivo spin-off Rosy Abate - La serie.Giulia Michelini, noto volto di Rosy Abate e Squadra Antimafia ha fatto un’importante dichiarazione a tutti i suoi fan. Oggi vedremo l’attrice nel film di Paolo Genovese “Immaturi”. La commedia andrà in onda oggi in prima serata su Cine3 4.688.9k Followers, 427 Following, 685 Posts - See Instagram photos and videos from Giulia Michelini (@giuliettilini)