Giulia De Lellis, "Genitori vs. Influencer": cast completo e trama del film

Giulia De Lellis nel ruolo di attrice

Da qualche settimana, Giulia De Lellis ha svelato che la vedremo presto al cinema, nel film "Genitori vs Influencer", debuttando così nel grande schermo.

LA TRAMA DI "GENITORI VS INFLUENCER"

Il film racconta il rapporto tra un padre solo e la figlia adolescente, ma soprattutto del rapporto difficile tra la vecchia e nuova generazione da poter riscoprire. Paolo (Fabio Volo) è un professore di filosofia, vedovo, che ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi) con la quale ha un bellissimo rapporto. Un giorno la ...

