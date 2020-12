Giotto rende omaggio agli eroi della lotta al covid

Leggi su agi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Rivive il Natale di Francesco negli affreschi diproiettati sulla facciatabasilica superiore di San Francesco: tradizione e modernità si incontrano nella spiritualità francescana. L'evento si è tenuto ad Assisi e celebra simbolicamente il lavoro degli operatori sanitari svolto durante la pandemia. Per l'occasione, infatti, è stata posta nel presepe una statua a grandezza naturale raffigurante un'infermiera. Nella basilica inferiore di San Francesco è stata celebrata la Messa, presieduta dal card. Mauro Gambetti, che durante l'omelia ha sottolineato: “Noi siamo fatti per generare vita… Non possiamo restare timidamente chiusi nelle sacrestie o continuare a ripetere le solite cose; né possiamo preoccuparci di farci accettare da tutti, di raccogliere consensi, di non ricevere troppe critiche e di non perdere qualche privilegio… Per ...