Giornata mondiale diritti umani | Mattarella | “Siano al centro della risposta globale al Covid I criteri siano eguaglianza ed equità”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “La tutela deipersona deve essere alalla pandemia, per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi di ripresasorretti da solididied equità. Senza il rispetto di tali essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo”. Lo dice il Capo dello Stato Sergionella “dei”. Oggi, il 10 dicembre del 1948, l’Assemblea generale dell’Onu proclamò la Dichiarazione universale dei ...

Quirinale : #HumanRightsDay, Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei #DirittiUmani: - Mov5Stelle : La lotta al malaffare è da sempre al centro dell’azione del @Mov5Stelle, e lo ribadiamo con più convinzione oggi,… - carlaruocco1 : Il #9dicembre è la Giornata mondiale contro la corruzione. Una minaccia costante che corrode ogni forma di democra… - StefanoBonetti7 : RT @Quirinale: #HumanRightsDay, Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei #DirittiUmani: https://t.… - killermedia : RT @policomunisa: #10dicembre Giornata Mondiale dei #dirittiumani #policomunisa #unisa -

Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti Umani". "Il raggiungimento di tale traguardo, a pochi anni dalla conclusione ...‘Il patrimonio artistico-paesaggistico, trasmissione di civiltà e valori universali’. E’ il titolo della conferenza online organizzata per oggi alle 15, in occasione della Giornata Mondiale dei diritt ...Da allora, ogni 10 dicembre, ricorre la Giornata mondiale dei diritti umani, che ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei trenta articoli di cui è composta la Dichiarazione, e di accendere i riflettori sulle zone del mondo in cui questi principi inalienabili non vengono rispettati. Il tema dell'edizione 2020In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali contenuti nei 30 articoli: L’articolo 1 proclama la libertà e l’uguaglianza dei diritti per...La Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948. L'istituzione formale della Giornata è avvenuta durante il 317º meeting ...