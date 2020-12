Giornata Mondiale dei Diritti Umani: l’impegno di Armani Beauty per l’acqua pulita (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani, Armani Beauty ci aiuta a ricordare quella data importante di metà estate. Quando, ormai dieci anni fa, le Nazioni Unite riconobbero l’accesso all’acqua e ai servizi igienici un diritto umano fondamentale. In quello stesso anno, Giorgio Armani lanciò il progetto Acqua For Life. Dieci anni di missione per aiutare le persone a rivendicare il loro diritto all’acqua pulita e ai servizi igienici. In tutti questi anni il brand ha investito 9 miliardi in progetti idrici e aiutato 217mila persone in 15 Paesi nel mondo. Per ribadire l’importanza di questa missione, nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani ... Leggi su amica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nelladeici aiuta a ricordare quella data importante di metà estate. Quando, ormai dieci anni fa, le Nazioni Unite riconobbero l’accesso ale ai servizi igienici un diritto umano fondamentale. In quello stesso anno, Giorgiolanciò il progetto Acqua For Life. Dieci anni di missione per aiutare le persone a rivendicare il loro diritto ale ai servizi igienici. In tutti questi anni il brand ha investito 9 miliardi in progetti idrici e aiutato 217mila persone in 15 Paesi nel mondo. Per ribadire l’importanza di questa missione, nelladei...

