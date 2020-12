Giornata mondiale dei diritti umani, a Milano cerimonia online per premiare le realtà che si sono distinte durante la pandemia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una serata per celebrare l’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, in cui verranno premiate le realtà che si sono distinte in un anno così difficile, con un evento online e un concerto offerto dai Cameratisti della Scala di Milano. È la cerimonia organizzata per la Giornata mondiale dei diritti umani, che si festeggia oggi 10 dicembre, dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia, un’organizzazione no profit creata nel 1968. La serata, che potrà essere seguita online dalla pagina Facebook dell’associazione, inizierà alle 19 con la cerimonia degli Human Rights Italia Awards 2020 che premierà tre realtà che hanno dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una serata per celebrare l’anniversario della Dichiarazione universale dei, in cui verranno premiate leche siin un anno così difficile, con un eventoe un concerto offerto dai Cameratisti della Scala di. È laorganizzata per ladei, che si festeggia oggi 10 dicembre, dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia, un’organizzazione no profit creata nel 1968. La serata, che potrà essere seguitadalla pagina Facebook dell’associazione, inizierà alle 19 con ladegli Human Rights Italia Awards 2020 che premierà treche hanno dato ...

