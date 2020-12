Giornata diritti umani | Ascani | studenti e docenti sono esempio di consapevolezza e impegno

MIsocialTW : Oggi è la Giornata Mondiale dei #dirittiumani. Il #10dicembre 1948 l’ONU approva la Dichiarazione Universale dei… - pierofassino : I diritti umani sono bene primario di ogni persona quale che sia il colore della sua pelle, il dio che prega, la li… - SkyTG24 : Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti degli animali - talk_by_gbsapri : #10dicembre: Giornata Mondiale dei Diritti umani. #iotidifendo - cinzia_palmacci : Oggi giornata dei diritti umani, e già i soliti vaccinisti a oltranza hanno ricordato il diritto alla salute. Ma vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata diritti

10 DIC - “Istituita per ricordare la storica data della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani- era il 10 dicembre 1948-, ricorre oggi la Giornata mondiale dei diritti umani. A ...Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti Umani”. “Il raggiungimento di tale traguardo, a pochi anni dalla conclusione ...Da allora, ogni 10 dicembre, ricorre la Giornata mondiale dei diritti umani, che ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei trenta articoli di cui è composta la Dichiarazione, e di accendere i riflettori sulle zone del mondo in cui questi principi inalienabili non vengono rispettati. Il tema dell'edizione 2020Il 4 dicembre 1950 fu istituita la Giornata dei mondiale dei diritti umani che si celebra ogni anno proprio il 10 dicembre per ricordare i trenta articoli che compongono la carta di cui il primo...La ricorrenza è stata indetta in memoria della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancita dall’Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre del 1948, con...