Giorgia Meloni | «Renzi alza la voce solo per avere poltrone | del resto non gliene frega niente»

«Renzi alza la voce solo per alzare la posta. Lo fa esclusivamente per avere poltrone, del resto non gliene frega niente». Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia su Rete4. Il leader di Iv non sta lasciando il governo. «Sta solo mettendo a repentaglio la stabilità italiana per avere poltrone. Anche perché, se si va a votare, Renzi ha percentuali sì e no del 3 per cento…». Giorgia Meloni: «Devono tenere insieme micropartiti» «La differenza tra noi e la Francia è che loro hanno un presidente eletto ed eletto direttamente da cittadini. Qui da noi abbiamo un governo nato ...

