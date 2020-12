Ginnastica artistica | Europei 2020 | qualifiche seniores Turchia miglior squadra | definiti i finalisti di specialità

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A Mersin () proseguono glidimaschile. Ribadiamo che si tratta di una rassegna continentale di Serie B (per non dire peggio) perché sono assenti tutte le Nazioni di riferimento: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna hanno deciso di non presentarsi in terra anatolica a causa dell’emergenza sanitaria. Oggi sono andate in scena le qualificazioni degli. Laè risultata la(251.594 punti) e sabato pomeriggio andrà a caccia della medaglia d’oro nella finale del team event, sfidando Ucraina (250.462) e Ungheria (241.961), mentre Austria (239.226) e Israele (235.760) sono decisamente lontane. Soltanto nona, su dieci ...