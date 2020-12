Ginepri secolari abbattuti davanti all' hotel location di un film di James Bond

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (AGI) - Un ettaro diin pochi giorni nell'area protetta di Porto Conte ad Algheroa undove 50 anni fa vennero girate alcune scene di undi 007. È successo lo scorso weekend quando, lavorando probabilmente anche la notte, le pianteche si affacciavano su uno degli specchi d'acqua più conosciuti del golfo sono stati tagliati alla radice nel giardino dell'Capo Caccia. A scoprire lo scempio gli agenti del Corpo forestale che hanno posto sotto sequestro l'intera area e denunciati i responsabili all'autorità giudiziaria. Un danno ambientale e paesaggistico incalcolabile Non solo, ma anche pini, piante di lentisco e rosmarino rasi al suolo e ridotti in piccole scaglie di legno con la cippatrice. ...

Un ettaro di alberi e macchia mediterranea a Porto Conte, vicino ad Alghero, è stato distrutto in un weekend dalle ruspe. L'area è stata sequestrata dal corpo forestale ...Alghero, sigilli della Forestale nell'area davanti all'albergo venduto all'asta L'intervento sarebbe stato eseguito in assenza della Valutazione ambientale ...