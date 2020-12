Giacomo Bozzoli a processo per l’omicidio dello zio | nessuno sconto di pena in caso di condanna | rischia l’ergastolo

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Marionipote: rinviato a giudizio, lo ha deciso oggi pomeriggio 10 dicembre il Gup del tribunale di Brescia, Alberto Pavan. Accolta quindi la richiesta della Procura che accusa il nipote dell’imprenditore scomparso di averlo ucciso. L’ipotesi di reato è pesantissima per il consocio del 50enne scomparso in circostanze misteriose e il cui corpo non è mai stato rinvenuto: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere.sarà processato: il Gup ha deciso Marioè scomparso la sera dell’8 ottobre 2015 a Marcheno. Di lui si sono perse le tracce mentre si trovava all’interno della fonderia che gestiva insieme al fratello Adelio e ai di lui figli, Alex e, appunto. L’imputato si professa ...