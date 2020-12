GFVIP, Dayane Mello confessione shock su Balotelli: “Ci siamo sempre visti!” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dayane Mello ha deciso di rimanere nella casa del GFVIP fino a febbraio, salvo nomination e televoto. La modella brasiliana dopo alcuni momenti di esitazione, dove ha pensato soprattutto alla figlia Sofia che le manca molto, ha scelto di continuare la sua avventura restando a fianco della sua speciale amica Adua Del Vesco. La Mello in questi giorni gode anche dell’assenza di Elisabetta Gregoraci che è uscita lunedì scorso, un fatto che potrebbe darle maggiore visibilità visto che non deve più apparire all’ombra della showgirl con cui non è andata molto d’accordo. In queste ore Dayane è tornata a parlare di Balotelli, la modella ha più volte nominato il calciatore ricordando il flirt che c’è stato fra loro: una storia che Supermario non ha confermato totalmente anche se ha ricordato ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha deciso di rimanere nella casa delfino a febbraio, salvo nomination e televoto. La modella brasiliana dopo alcuni momenti di esitazione, dove ha pensato soprattutto alla figlia Sofia che le manca molto, ha scelto di continuare la sua avventura restando a fianco della sua speciale amica Adua Del Vesco. Lain questi giorni gode anche dell’assenza di Elisabetta Gregoraci che è uscita lunedì scorso, un fatto che potrebbe darle maggiore visibilità visto che non deve più apparire all’ombra della showgirl con cui non è andata molto d’accordo. In queste oreè tornata a parlare di, la modella ha più volte nominato il calciatore ricordando il flirt che c’è stato fra loro: una storia che Supermario non ha confermato totalmente anche se ha ricordato ...

