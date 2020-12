GFVip 5, Dayane Mello nuove rivelazioni su Mario Balotelli: «Che invidia! Beata te!» (Di giovedì 10 dicembre 2020) La concorrente del GFVip 5 Dayane Mello ha fatto delle nuove rivelazioni su Mario Balotelli. La showgirl ha avuto una relazione con il calciatore e spesso racconta aneddoti legati al periodo in cui si sono amati. Dayane e il suo ex sono rimasti in ottimi rapporti e, stando alle sue numerose dichiarazione all’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sarebbero frequentati fino all’estate scorsa. Questa volta, la modella si è confessata con Cristiano Malgioglio. La bella brasiliana ha raccontato all’artista una delle tante sorprese romantiche di Balotelli, svelando così un lato completamente inedito del nuovo calciatore del Monza. Peccato che Enock sia uscito, altrimenti avrebbe potuto confermare o meno questo aspetto del ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) La concorrente delha fatto dellesu. La showgirl ha avuto una relazione con il calciatore e spesso racconta aneddoti legati al periodo in cui si sono amati.e il suo ex sono rimasti in ottimi rapporti e, stando alle sue numerose dichiarazione all’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sarebbero frequentati fino all’estate scorsa. Questa volta, la modella si è confessata con Cristiano Malgioglio. La bella brasiliana ha raccontato all’artista una delle tante sorprese romantiche di, svelando così un lato completamente inedito del nuovo calciatore del Monza. Peccato che Enock sia uscito, altrimenti avrebbe potuto confermare o meno questo aspetto del ...

