Gf Vip | televoto truccato? Sui social scoppia la polemica | «Boicottiamo il programma»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 10 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip? Suila: «il». Dopo l’immunità di Rosalinda/Adua Del Vesco, su twitter sta montando un caso senza precedenti. Oltre 20mila i tweet contro il reality di canale 5 che tornerà il prossimo venerdì. Ma andiamo con ordine. Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre, Rosalinda Cannavò – Adua Del Vesco, non solo viene salvata dal, ma grazie al pubblico ottiene anche l’immunità. Tutto regolare se non fosse che la maggior parte delle votazioni sembrerebbero provenire dall’estero, in particolare dal Brasile, oppure da account fake. Il regolamento del Grande Fratello Vip, che vieta espressamente i voti al di fuori del territorio italiano, quindi, ...